Alerta en Recoleta: amenaza de tiroteo y disparos frente a colegio desatan temor entre apoderados

Una fuerte preocupación se instaló entre apoderados y familias del colegio San Lorenzo, en la comuna de Recoleta, luego de dos hechos ocurridos en menos de 24 horas y que hoy son materia de investigación.

Por un lado, el establecimiento alertó sobre una denuncia por amenazas de tiroteo escritas en uno de sus baños. Por otro lado, durante la tarde del miércoles se registraron disparos frente al recinto, en calle Montana, lo que aumentó la inquietud de la comunidad escolar.

Según la información conocida, los disparos ocurrieron cerca de las 18:30 horas y habrían sido realizados al aire desde un automóvil que pasó por el exterior del colegio.

Ese antecedente fue comunicado por la propia dirección del establecimiento a través de su sitio web. En paralelo, el mismo recinto informó también a los apoderados sobre amenazas de tiroteo detectadas en un baño del colegio, las que habrían sido formuladas el martes y notificadas formalmente durante la jornada del miércoles.

Pocos alumnos llegaron a clases y apoderados esperan explicaciones

La principal duda ahora pasa por establecer si ambos hechos están vinculados o si corresponden a episodios distintos. Esa conexión, o su descarte, forma parte de la investigación en curso.

Según se informó en el lugar, ya se dio cuenta a Carabineros y además se presentó una denuncia formal ante la Policía de Investigaciones, con el objetivo de esclarecer tanto el origen de las amenazas como la naturaleza de los disparos.

El impacto en la comunidad fue inmediato. Durante la mañana de este jueves se observó una baja asistencia de estudiantes, con varios apoderados permaneciendo en las afueras del recinto mientras esperaban más información.

En ese contexto, una apoderada explicó a Radio ADN la decisión de no enviar a su hijo al colegio y afirmó: “No, yo no mandé a mi hijo porque él tenía miedo de venir al colegio”.

La misma apoderada también cuestionó la respuesta entregada hasta ahora por el establecimiento. En esa línea, sostuvo: “Del recinto no han dicho nada, solamente han comunicado por Instagram que ya está todo controlado”.

Por ahora, la investigación deberá determinar si la amenaza escrita y los disparos frente al recinto forman parte de un mismo hecho o si solo coincidieron en el tiempo.