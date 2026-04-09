Terror en consultorio de Calama: sujeto armado entra con cuchillo y desata alarma total

Momentos de pánico se vivieron la mañana de este jueves en el consultorio Alemania de Calama, luego de que un hombre extranjero ingresara con un arma blanca al recinto e intentara agredir a personas que se encontraban esperando atención.

El hecho provocó alarma inmediata entre pacientes y funcionarios, en un nuevo episodio de violencia que golpea a un recinto de salud municipal en la comuna.

Según los antecedentes entregados, el sujeto irrumpió en el establecimiento, ubicado en el sector poniente de la ciudad, portando un cuchillo y generando temor entre quienes estaban en el lugar. La situación obligó a una rápida reacción del personal del consultorio, que junto a guardias de seguridad logró contenerlo antes de que concretara un ataque de mayor gravedad.

Funcionarios y guardias redujeron al sujeto antes de la llegada de Carabineros

La respuesta del equipo del recinto fue clave para evitar consecuencias más graves. De acuerdo con la información, los propios funcionarios del consultorio Alemania, con apoyo del personal de seguridad, lograron reducir al individuo y dar aviso inmediato a Carabineros, que llegó rápidamente al lugar para concretar su detención.

Por esa razón, y debido a la alarma generada por el incidente, se tomó la decisión de suspender todas las atenciones programadas durante esta jornada.

La interrupción del servicio afecta directamente a usuarios que debían ser atendidos este jueves, en medio de una situación que ahora obliga a revisar protocolos y condiciones de resguardo dentro de la red de salud primaria de la comuna.

En paralelo, se está evaluando qué medidas de seguridad adicionales deberán implementarse para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en consultorios que dependen del municipio loíno.