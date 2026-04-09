Pese a amenazas de Irán de romper tregua: Netanyahu afirma que seguirán atacando a Hezbolá “donde sea necesario”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que seguirán los ataques contra Hezbolá en Líbano y destacó las acciones de su ejército en ese país, donde se han registrado más de 1.700 muertos.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Netanyahu sostuvo que “continuaremos atacando a Hezbolá donde sea necesario”, y que lo harán “con fuerza, precisión y determinación”.

אנחנו ממשיכים להכות בחיזבאללה בעוצמה, בדיוק ובנחישות.



בביירות חיסלנו את עלי יוסף חרשי, מזכירו האישי של מזכ״ל ארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם ואחד האנשים הקרובים אליו ביותר.



במקביל, הלילה תקף צה״ל שורת תשתיות טרור בדרום לבנון: מעברים ששימשו להעברת אלפי אמצעי לחימה, רקטות… pic.twitter.com/tKGuRJKBIE — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 9, 2026

Cabe recordar que Israel lanzó este miércoles una oleada de bombardeos contra Líbano, que dejó al menos 254 muertos . En ese ataque murió Ali Yusef Harshi, secretario personal del líder de Hezbolá, Naim Qasem.

En riesgo el alto el fuego

Frente a este escenario, Irán amenazó con retirarse del acuerdo de alto el fuego si continúan los ataques sobre territorio libanés, y volvió a restringir el tránsito por el estrecho de Ormuz.

“No se puede pedir un alto el fuego, aceptar términos y condiciones, aceptar todas las zonas donde se aplica, mencionar específicamente al Líbano, y luego que tu aliado inicie una masacre ”, dijo a la BBC el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh.

En la misma línea, la alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, advirtió a Israel que sus ataques “desmesurados” contra Líbano ponen en riesgo el alto el fuego y pidió que la tregua se extienda a ese país.