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Israel excluye a Líbano del alto el fuego y lanza nuevos bombardeos contra el país

El gobierno sostuvo que la tregua con Irán no aplica en ese frente, pese a que anteriormente Pakistán afirmó todo lo contrario.

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El gobierno de Israel anunció que acepta el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, pero aseguró que no incluye el Líbano, donde mantiene un frente de guerra abierto.

En un mensaje difundido por la Oficina del Primer Ministro, Israel afirmó que “apoya la decisión” de poner alto a los ataques bajo la condición de que Irán “abra inmediatamente los estrechos” y cese sus bombardeos en la región.

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El comunicado añade que este alto el fuego “no incluye al Líbano”, pese a que anteriormente Pakistán, que ha mediado en la negociación, señaló todo lo contrario.

De hecho, el ejército israelí lanzó este miércoles nuevos bombardeos contra Hezbolá en el sur de Líbano, luego de emitir órdenes de evacuación en la ciudad de Tiro y en los suburbios de Beirut.

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