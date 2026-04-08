Irán amenaza con romper tregua si Israel no detiene los ataques sobre Líbano y vuelve a restringir el estrecho de Ormuz

La frágil tregua de 15 días acordada entre Estados Unidos e Irán quedó tensionada desde sus primeras horas por una diferencia clave: si Líbano está o no incluido en el alto el fuego.

Mientras Teherán sostiene que sí forma parte del entendimiento alcanzado durante la madrugada, Washington e Israel afirman lo contrario. Esa discrepancia se volvió explosiva este miércoles, cuando Israel lanzó la mayor oleada de bombardeos sobre territorio libanés desde que se reactivó la guerra con Hezbolá.

El resultado fue devastador. Reportes internacionales elevaron a 254 los muertos y a más de 1.100 los heridos en una sola jornada, tras una ofensiva aérea que golpeó distintos puntos de Líbano, incluida la zona de Beirut.

El episodio fue descrito como uno de los ataques más intensos de esta nueva fase del conflicto, con más de 100 objetivos alcanzados en pocos minutos y con un saldo total que ya supera los 1.500 fallecidos en territorio libanés desde marzo.

Trump excluye a Líbano y Teherán amenaza con romper la tregua

La posición de la Casa Blanca fue explícita. En una entrevista con PBS, el presidente Donald Trump sostuvo que los ataques israelíes sobre Hezbolá en Líbano corresponden a una “escaramuza separada” y que ese frente “no estaba incluido en el acuerdo” alcanzado con Irán.

Irán respondió endureciendo el tono. Teherán advirtió que podría retirarse del acuerdo si continúan los bombardeos sobre suelo libanés y volvió a restringir el tránsito por el estrecho de Ormuz, una decisión que amenaza con desestabilizar aún más los mercados energéticos globales.

La tensión se profundizó porque Pakistán, mediador en las conversaciones, ha sostenido una lectura distinta: que el entendimiento también debía frenar la campaña israelí en Líbano.

El choque de versiones deja a la tregua en una posición extremadamente débil. Por un lado, existe una pausa formal entre Washington y Teherán. Por otro, el frente libanés sigue abierto, con bombardeos masivos, víctimas civiles y señales de que el conflicto podría volver a expandirse regionalmente en cualquier momento.

En síntesis: hay cese al fuego parcial con Irán, pero no con Hezbolá, y esa exclusión amenaza con arrastrar otra vez a toda la zona a una fase mucho más peligrosa.

Así, la gran incógnita ya no es solo cuánto durará el alto el fuego, sino si podrá sobrevivir a una guerra que, en la práctica, sigue ardiendo en Líbano pese a la tregua anunciada.