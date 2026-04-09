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Pánico en Lo Espejo: Detienen a ciudadano haitiano por intento de secuestro de un menor de edad

Amigos del afectado fueron a avisarle a la madre, quien actuó rápidamente y pudo frustrar el hecho.

José Campillay

Pánico en Lo Espejo: Detienen a ciudadano haitiano por intento de secuestro de un menor de edad

Un complejo episodio de inseguridad se registró la tarde de este miércoles en la zona sur de la Región Metropolitana luego de que se registrara un intento de secuestro.

Una vecina de la comuna de Lo Espejo denunció que un hombre de 38 años intentó llevarse a su hijo, un niño de apenas 7 años, mientras se encontraba en las cercanías de su domicilio.

El acusado, un ciudadano de nacionalidad haitiana con residencia legal en el país, habría llegado a vivir al sector hace aproximadamente un mes junto a un familiar.

Tras el incidente reportado, el individuo intentó refugiarse en una vivienda cercana, pero fue capturado por personal de Carabineros con la ayuda de residentes que intervinieron al percatarse de la emergencia.

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En declaraciones entregadas al matinal Contigo en la Mañana (CHV), la mujer describió el momento de angustia que vivió cuando otros niños del barrio le alertaron sobre lo que estaba ocurriendo en la vía pública.

“Como mamá, fue lo peor que pude haber vivido… Un niño me vino a avisar: ‘Tía, se están llevando al Luciano’. Yo salí de inmediato y él -el acusado- me miraba y me decía: ‘No me lo estoy llevando’, pero seguía avanzando“, relató.

La madre del menor explicó que, tras un forcejeo físico, logró arrebatarle al menor de edad. Según su percepción, el sujeto (a quien aseguró no haber visto nunca antes en el barrio) presentaba una actitud errática y se mofaba de la situación, lo que la llevó a sospechar que se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia.

Imagen policial y rol de la justicia

Pese al impacto del evento, la mujer destacó la reacción de su hijo, quien buscó refugio en las autoridades de inmediato.

“Uno cree que los niños no se dan cuenta, pero él me decía, ‘mamá, llama a la policía, ellos son buenos’”, contó, haciendo hincapié en el socorro que veían en Carabineros.

El Ministerio Público confirmó que el detenido será sometido a la audiencia de control de detención y posterior formalización.

Los cargos que enfrentará corresponden al delito de sustracción de menor en calidad de frustrado, mientras se establecen las medidas cautelares y el plazo de investigación respectivo.

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