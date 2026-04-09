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Nuevo caso de violencia escolar: Menor de 12 años apuñala a un compañero de 13 en colegio de Lo Prado

Tras la agresión, el atacante presentó una denuncia formal en contra de la víctima “por amenazas simples”.

José Campillay

Nuevo caso de violencia escolar: Menor de 12 años apuñala a un compañero de 13 en colegio de Lo Prado

Chile vuelve a verse sacudido por un nuevo episodio de violencia escolar, donde un menor de edad apuñaló a un compañero durante la jornada de clases.

El hecho ocurrió en la Escuela Básica Jaime Gómez García de Lo Prado, donde la tranquilidad escolar se vio interrumpida alrededor de las 11:40 horas.

En el patio central del colegio, un niño de 12 años atacó violentamente a un compañero de 13 con un cuchillo de cocina, generándole importantes heridas cortopunzantes.

De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por Carabineros, el atacante le propinó dos estocadas en la espalda a la víctima.

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Tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia del establecimiento municipal de la zona poniente de la capital.

El estudiante herido fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Félix Bulnes. Según los reportes clínicos más recientes, el menor se encuentra “estable y permanece fuera de riesgo vital”, aunque continúa bajo observación médica debido a la naturaleza de las lesiones sufridas en la zona dorsal.

El atacante fue conducido por personal policial a las dependencias de la 44° Comisaría de Lo Prado, lugar donde permaneció resguardado junto a sus padres.

Pero en ese contexto el caso dio un giro ya dentro de la unidad. Y es que el menor de 12 años, junto a sus apoderados, presentó una denuncia “por amenazas simples” en contra del apuñalado.

Así, se argumentan rencillas o hechos de intimidación que habrían ocurrido con anterioridad al ataque de esta mañana.

Aristas legales y protección de menores

Dada la edad de los involucrados, ambos inimputables ante la ley, el procedimiento ha tomado una vía de resolución especial para resolver el caso.

Con el Ministerio Público tomando conocimiento del caso para dirigir las investigaciones, los antecedentes fueron derivados al Juzgado de Familia correspondiente.

Allí, se deberán determinar las medidas de protección necesarias y evaluar el entorno de ambos estudiantes para evitar nuevas situaciones de riesgo dentro de la comunidad educativa.

Hasta el momento, la dirección del colegio no ha emitido una declaración oficial respecto a posibles fallas en los filtros de seguridad que permitieron el ingreso de un arma blanca al recinto.

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