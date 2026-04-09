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Ángel Valencia revela gestión de ministra Steinert ante la PDI durante cargo de fiscal: “Me pidió que intercediera...”

El episodio surge en medio de cuestionamientos por posible injerencia de la titular de Seguridad en la salida de la exsubdirectora de la policía civil.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

Un nuevo antecedente tensiona el debate por la salida de la exsubdirectora de la PDI, Consuelo Peña. El fiscal nacional, Ángel Valencia, reveló que la actual ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, le solicitó intervenir ante la policía civil cuando aún se desempeñaba como persecutora regional.

El líder del Ministerio Público detalló que la ahora secretaria de Estado lo contactó para manifestar su inquietud por el traslado de funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile que participaban en diligencias clave.

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Ángel Valencia / Oscar Guerra

Según explicó a Radio Duna, la entonces persecutora consideraba que esos movimientos podían afectar el desarrollo de una investigación en curso.

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“Me pidió que intercediera ante el director de la PDI para que, en la medida que fuera posible y estuviera dentro de sus facultades, pudiera dicha medida no llevarse a cabo”, señaló el fiscal nacional.

A raíz de esta solicitud, Valencia indicó que se comunicó con el director general de la institución, Eduardo Cerna, a quien transmitió la preocupación del equipo investigador. No obstante, tras escuchar los fundamentos de la decisión, el fiscal aseguró que estos le parecieron “plausibles”, por lo que finalmente no se alteró la medida.

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El episodio se da en medio de los cuestionamientos por una eventual injerencia del Ejecutivo en la salida de Peña, tema que ha sido rechazado por la propia Steinert. La ministra ha insistido en que la decisión fue de carácter institucional y ha acusado que existe una “historia paralela” en torno al caso, además de criticar el tono de los cuestionamientos en su contra.

Pese a la controversia, Valencia valoró el trabajo conjunto con la secretaria de Estado en materia de seguridad, destacando avances en coordinación, aunque advirtió que aún existen desafíos pendientes. Asimismo, reiteró la importancia de acelerar iniciativas legales que fortalezcan las atribuciones policiales.

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