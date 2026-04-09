“Los estudiantes no son un arancel, un deudor, ni un delincuente”, dice Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile

El nuevo episodio de “De Esto se Habla”, la alianza informativa entre Radio ADN y EL PAÍS Chile, presenta una entrevista con la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés.

A pocas semanas de las próximas elecciones en la Casa de Bello, repasamos los hitos de su gestión, los desafíos de la educación pública, las nuevas leyes de seguridad escolar que propone el Gobierno y los problemas que genera la IA.

“Hay comunidades que están trabajando por una educación humanizada. Yo le podría agregar hoy día (los estudiantes) no es un arancel, no es un deudor y ni un delincuente”, dice Devés, en la entrevista con Rocío Montes y Rafael Cavada.

“Hay una cultura en este momento en desarrollo de experiencias en Chile educativa extraordinarias. Yo tengo bastante vínculo con liceos. He visitado en profundidad en realidad eh dos liceos que quiero nombrar aquí. Uno es el el Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente de San Nicolás, una pequeña comunidad cerca de Chillán y el liceo Víctor Jara, de Peralillo”, detalla.

“Son ejemplares, tengo un vínculo más directo con ellos. El liceo de San Nicolás tiene 2.500 estudiantes en una comunidad que tiene 14,000 habitantes, que es una cosa impresionante. Con una educación centrada en la persona, donde hay más profesores de arte que de matemática y lenguaje”.

Sobre la inteligencia artificial, la rectora es tajando. “No solo las universidades son hacen consumo de la IA, sino que tienen estar proponiendo marcos regulatorios. La Universidad de Chile tiene un rol ahí y también de cómo investigar sobre eso, ¿no? Entonces, son varios planos, pero sin duda está perturbando“.

“Por eso la universidad en cuanto comunidad es clave porque es la forma de hacer frente a lo que puede pasar con estos instrumentos tecnológicos mal utilizados y es que se produzca fragmentación y desigualdad porque unos tienen más facilidad de uso que otros”, agregó Devés.

¿Qué pasa con la U y Azul Azul?

Por último, la rectora de la Universidad de Chile se refirió al club deportivo que lleva el nombre de la casa de estudios.

“Lo que se contempla es revisar el convenio y exigir más poder a la Universidad de Chile dentro del club. Tenemos dos directores de once, entonces son minoría. Nos preocupa este tema”, señaló la académica.

Por último, Devés dejó un claro mensaje a quienes manejan las riendas del cuadro azul: “Hay que recuperar la honestidad en el manejo del club”.

La entrevista: