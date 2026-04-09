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Latife Soto lanza inesperada predicción sobre el Mundial: anuncia país ganador y grave consecuencia tras el evento

“Está todo planificado, la película está toda lista”, aseguró la vidente y tarotista chilena.

Javier Méndez

Latife Soto lanza inesperada predicción sobre el Mundial: anuncia país ganador y grave consecuencia tras el evento

Contra todo pronóstico, la tarotista Latife Soto se puso futbolera y adelantó cuál sería el país ganador en el Mundial de la FIFA que arranca el próximo 11 de junio, celebrado en Canadá, Estados Unidos y México.

En un contacto con el canal de YouTube Reconecta con tu divinidad, la guía espiritual no tuvo dudas y anunció una revancha para una de las figuras más importantes del balompié.

“Según yo, Portugal va a ser campeón”, afirmó durante la entrevista. “Está todo planificado”, añadió segundos más tarde.

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Luego sumó otro dato inesperado sobre el evento deportivo. “A Cristiano Ronaldo lo van a premiar. El va a ser”, afirmó.

Acorde a su versión, luego de que terminen los encuentros en las canchas, llegaría un escenario poco alentador para la humanidad.

“¿Qué va a pasar después de eso? Van a decir que la gente que fue al Mundial a ver los partidos está contaminada“, explicó.

“En todos lados nos fumigan. Van a tirar un bicho, amigo, que va a tener conjuntivitis, fiebre, dolor de cuerpo, fiebres locas y todo”, detalló.

“(El bicho) lo van a tirar en todos lados, pero le van a echar la culpa a la gente que fue a ver los países del Mundial (...) está todo planificado, la película está toda lista, el guion de la película”, teorizó.

“Son cosas que vamos a vivir, que ya están organizadas, planificadas. ¿Me entiendes? Están escritas (...) traten de estar firmes“, recomendó.

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