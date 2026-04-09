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Golpe al bolsillo en Chile: 78% de los hogares están preparando estrategias para enfrentar alza de las bencinas

Estudio advierte que 8 de cada 10 personas espera un alza generalizada del costo de vida.

Nelson Quiroz

Golpe al bolsillo en Chile: 78% de los hogares están preparando estrategias para enfrentar alza de las bencinas

Golpe al bolsillo en Chile: 78% de los hogares están preparando estrategias para enfrentar alza de las bencinas / Getty Images

Un aumento en la preocupación económica comienza a instalarse en los hogares chilenos tras el fin del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

Así lo revela el último informe “Claves Ipsos” de Ipsos, que indica que un 78% de las familias ya está planificando estrategias para enfrentar el alza de precios.

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El estudio muestra que el impacto será masivo: un 93% de los encuestados cree que el incremento en la bencina y el diésel afectará directamente su presupuesto familiar, y más de la mitad anticipa consecuencias importantes.

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En ese contexto, 8 de cada 10 personas proyectan que subirán los precios de alimentos, transporte y servicios como delivery, lo que refuerza la percepción de un aumento generalizado del costo de vida.

Ajustes en consumo

Frente a este escenario, los hogares ya están ajustando sus hábitos de consumo. Las principales medidas consideradas son optar por productos más baratos (49%), reducir gastos en entretención (46%) y limitar salidas a restaurantes o cafeterías (46%). A esto se suman decisiones como usar menos el automóvil (43%), postergar compras importantes (42%) y disminuir el gasto en vestuario (41%).

En materia de transporte, el informe revela que 7 de cada 10 personas con vehículo planean reducir el uso del auto para ahorrar combustible, privilegiando el transporte público (58%), caminar más (49%) o compartir viajes. En contraste, solo una minoría evalúa alternativas como autos eléctricos o scooters.

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Agencia Uno / FRANCISCO PAREDES

Respecto al fin del MEPCO, la mayoría de los encuestados mantiene una postura crítica: un 55% considera que la medida pudo evitarse y solo un 17% cree que fue correcto eliminarlo de inmediato. Además, existe escepticismo sobre su efectividad fiscal, ya que casi la mitad duda que contribuya a aumentar los ingresos del Estado.

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