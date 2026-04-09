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Gobierno frena nombramiento de seremi de Energía en Los Lagos por no cumplir requisito académico

La Delegación Presidencial de Los Lagos confirmó que Jorge Ravelo Fuentes no asumirá en el cargo.

Juan Castillo

Marcelo Opitz

Gobierno frena nombramiento de seremi de Energía en Los Lagos por no cumplir requisito académico

El Gobierno volvió a enfrentar un traspié en la instalación de sus autoridades regionales. Esta vez, en Los Lagos, donde la Delegación Presidencial Regional informó que se dejó sin efecto el nombramiento de Jorge Ravelo Fuentes como seremi de Energía, pese a que su designación ya había sido anunciada públicamente.

La decisión fue comunicada mediante una declaración pública en la que se explicó que el proceso no pudo concretarse por incumplimiento de uno de los requisitos exigidos para asumir el cargo.

Según lo informado por el Ministerio de Energía, Ravelo no contaba con estudios superiores en una carrera de al menos diez semestres de duración, condición necesaria para materializar el decreto de nombramiento.

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El decreto no se concretó y el Gobierno buscará otro nombre de la terna

Según indicaron en su comunicado, el problema se detectó antes de formalizar completamente la designación. En ese sentido, se indicó que “su designación, a pesar de haber sido anunciada, no se concretó debido a que el Señor Ravelo no cumplía con el requisito específico de contar con estudios superiores de una carrera de al menos diez semestres de duración”.

A partir de ese antecedente, el Ejecutivo optó por retroceder en la nominación y avanzar con otra alternativa. La propia declaración agrega que “no se concretó la materialización de su decreto de nombramiento, decidiéndose avanzar con otro profesional de la terna enviada desde la región”.

La Delegación Presidencial agradeció la disposición de Ravelo para integrarse al Ejecutivo, y se señaló que la nueva autoridad regional de Energía será informada oportunamente.

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