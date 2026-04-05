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Seremi de Salud de Valparaíso presenta su renuncia voluntaria a pocos días de ser nombrado

Carlos Zamora asumirá como Seremi subrogante mientras el Ministerio de Salud informa en los próximos días al nuevo titular regional.

Martín Neut

Seremi de Salud de Valparaíso presenta su renuncia voluntaria a pocos días de ser nombrado

El Ministerio de Salud anunció que Aldo Ibani presentó su renuncia voluntaria como Seremi de Salud de la región de Valparaíso, la cual fue aceptada este 5 de abril de 2026.

Mientras se define al nuevo titular, Carlos Zamora, hasta ahora jefe del Departamento de Salud Pública, asumirá como Seremi subrogante.

Desde la cartera indicaron que la designación de quien asumirá el cargo será informada oportunamente en los próximos días.

La salida de Ibani ocurre apenas días después de su nombramiento, sin que se hayan entregado detalles sobre los motivos de su decisión.

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