Tras polémicos tuits: Alexander Nanjarí presenta recurso de protección luego de su frustrada designación como seremi de Educación en Biobío

El frustrado seremi de Educación en el Biobío, Alexander Nanjarí, anunció acciones judiciales tras la polémica por antiguos tuits que derivaron en que el Gobierno no ratificara su nombramiento.

Las publicaciones, realizadas entre 2024 y 2025 en la red social X desde la cuenta @nnanjaris —hoy eliminada—, fueron reflotadas mediante capturas. Una de ellas, de noviembre de 2024, generó críticas: ante la pregunta “¿10 años de diferencia es un problema?”, respondió “10 años no son nada” y agregó “mucho mejor si es más joven JAJAJAJAJ”.

Tras la controversia, Nanjarí comunicó que recurrirá a la justicia. “Luego del análisis realizado por mi equipo jurídico personal, cuento con antecedentes suficientes y he decidido ejercer acciones judiciales por la afectación a mi honra e imagen personal”, afirmó.

“Han sido sacadas de su contexto”

Además, confirmó el ingreso de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción: “Hoy se materializó la primera acción previamente evaluada (…) sin perjuicio de que (…) acciones civiles o penales (…) se ejerzan a mi favor en contra de quienes resulten responsables”.

El exseremi acusó descontextualización y motivaciones políticas. “Las publicaciones difundidas han sido sacadas de su contexto original, con la finalidad de dañar mi integridad y mi imagen personal”, sostuvo, agregando que el tuit “hacía referencia a que (…) lo relevante es la madurez de quienes conforman dicha relación”.

Finalmente, indicó que esperará el proceso “confiando en Dios y en la justicia para el restablecimiento del Estado de Derecho y el esclarecimiento de la verdad”.