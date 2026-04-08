Filtran el nuevo canal al que llegaría Julio César Rodríguez tras renunciar a Chilevisión: “Ya está listo”

Tras trece años de trabajo, a fines del mes pasado el periodista Julio César Rodríguez se despidió de Chilevisión. La noticia impactó de lleno al canal, sobre todo porque no solo se trataba de un rostro, sino también del director de programación.

En ese contexto, e incluso antes de que saliera de pantalla, se comenzó a teorizar sobre el futuro laboral del comunicador. En cierto punto, JC admitió que le interesaba TVN por el desafío que conllevaba e incluso se habló de La Red, debido a unas fotografías que él mismo publicó, pero que solo formaban parte de la grabación de una serie para Netflix.

Eso sí, esta semana fue Juan Andrés Salfate quien se la jugó con el supuesto destino del líder y otrora integrante de Contigo en la mañana.

“ Julio César definitivamente entra a Mega . Ya está listo. ¿A qué viene? Voy a ir de abajo para arriba: va a estar en un programa satélite del nuevo reality que es Volverías con tu ex 2“, partió.

Luego siguió: “Es un programa satélite que no tiene que estar en el programa, sino uno que se desprende de los entrevistados, los eliminados, qué opina, a quién podrían traer y todo lo demás”.

Pero no se trataría del único proyecto. Salfate también habló de un late show, un tipo de idea en la que Rodríguez tiene amplia experiencia. “Hecho a su medida”, dijo sobre el futuro programa que se asoma.

“Tercero, el más importante. Sí se viene con un cargo de ‘Julio, ¿te parece esto que vamos a hacer?, ¿qué hacemos?’ Es como asesor creativo senior frente a todos los movimientos del canal“, añadió.