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Ministra de Educación destaca “buena acogida” parlamentaria a cambios de “Escuelas Protegidas” tras ataque a Lincolao

La secretaria de Estado aseguró que “nadie puede verse agredido en el espacio educativo” y llamó a avanzar en medidas contra la violencia en universidades.

Nelson Quiroz

Diana Copa

Ministra Arzola por cambios a proyecto “Escuelas Protegidas” tras agresión a titular de Ciencia: “Hemos tenido buena acogida en el Parlamento”

Ministra Arzola por cambios a proyecto “Escuelas Protegidas” tras agresión a titular de Ciencia: “Hemos tenido buena acogida en el Parlamento”

02:15

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La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó la agresión sufrida por su par de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile, condenando el hecho y reforzando la necesidad de erradicar la violencia en espacios educativos.

Ni autoridades universitarias ni nadie puede verse agredido en el espacio educativo”, afirmó la ministra desde La Moneda, subrayando que este tipo de hechos “no pueden tener cabida” en instituciones destinadas al aprendizaje y el diálogo.

En esa línea, hizo un llamado a una respuesta conjunta: “Esperamos contar con la colaboración de las propias instituciones, de las autoridades, también de los estudiantes, por supuesto, y también del Parlamento para poder llevar adelante esta señal transversal que necesitamos de decirle no a la violencia“.

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Las declaraciones se producen en medio de un creciente debate tras el ataque ocurrido en Valdivia, donde la ministra Lincolao fue increpada, empujada y agredida durante una actividad académica. El episodio generó una reacción inmediata del Gobierno, que ya anunció acciones judiciales y exigió sanciones contra los responsables.

En paralelo, la titular de Educación confirmó que el Ejecutivo no descarta ampliar el alcance del proyecto “Escuelas Protegidas”, actualmente enfocado en establecimientos escolares, hacia la educación superior. “Hemos tenido buena acogida en el Parlamento para avanzar con estas medidas”, explicó, destacando la disposición tanto del oficialismo como de la oposición para fortalecer la iniciativa.

“Con mucha humildad, entendiendo que estas medidas siempre se pueden perfeccionar, estamos disponibles para conversar con todos los sectores”, añadió, enfatizando que el Congreso será clave para perfeccionar el marco legal.

El caso no solo abrió una investigación en la casa de estudios, sino que también instaló una discusión más amplia sobre seguridad, sanciones y límites frente a la violencia en universidades, en un contexto donde el Ejecutivo busca endurecer su postura ante este tipo de hechos.

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