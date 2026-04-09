El honesto consejo de Pamela Díaz a Maite Orsini tras polémicas por su vida amorosa: “El día que a ti...”

Maite Orsini sigue en el ojo público. La exdiputada ha sido tema de conversación en diversos programas de farándula, principalmente por su vida amorosa con rostros de la televisión y de la política.

Durante las últimas semanas fue vinculada con el periodista Roberto Cox, rumor que fue negado por parte de ambos. No obstante, su nombre siguió sonando luego de que reflotaran antiguos romances que habría tenido con Mauricio Pinilla, Marcelo Alonso y Marcelo Díaz.

Ante ello, Orsini decidió romper el silencio y referirse a los cuestionamientos que ha recibido sobre su vida amorosa. "¿Qué es lo que hago tan mal que llevan dos años ensañados hablando de lo que hago o dejo de hacer con mi vida privada? Yo no le hago daño a nadie", lanzó en su cuenta de Instagram.

Por último, la exparlamentaria lanzó un potente mensaje dirigido a sus detractores: “Déjenme piola, métanse en sus vidas”, pidió.

El mensaje de Pamela Díaz a Maite Orsini

Quien se refirió al tema, fue la animadora Pamela Díaz, en medio del programa Hay que decirlo. De hecho, en el espacio televisivo la “Fiera” se dio el tiempo de aconsejar a Orsini.

“Maite, el día que a ti te importe, de verdad, tres hectáreas lo que opina la gente de ti, no estarías diciendo… Qué te importa, qué te importa", expuso Díaz.

En esa misma línea, la Fiera le aconsejó que “todo el mundo hable de ti” y que “si está bien o está mal es tema tuyo, no de la otra persona”, concluyó la animadora.