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“Déjenme piola”: Maite Orsini manda a sacar cuentas y asegura que nunca se involucró con hombres casados

“Me cuesta entender de qué se me juzga tanto (...) yo no le hago daño a nadie”, dijo desde Francia.

Javier Méndez

“Déjenme piola”: Maite Orsini manda a sacar cuentas y asegura que nunca se involucró con hombres casados

Aburrida de las noticias sobre sus relaciones amorosas y otras temáticas varias, la ex diputada Maite Orsini se puso en modo reflexivo y, a través de sus historias de Instagram, lanzó un mensaje para todo aquel que quiera escuchar.

“Me cuesta entender de qué se me juzga tanto”, dijo al principio de su descargo. “¿Qué es lo que hago tan mal que llevan dos años ensañados hablando de lo que hago o dejo de hacer con mi vida privada? Yo no le hago daño a nadie”, lanzó.

“¿Qué es lo que se espera? Soy una persona, tengo sentimientos, tengo una familia”, continuó, criticando que se la juzga simplemente por el hecho de “ser libre”.

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Un poco más adelante habló sobre sus vínculos de pareja. “Gente me contesta algo así como: ‘Lo que tú haces mal es meterte con hombres casados’. ¿Saquemos cuentas?“, invitó a los haters.

Puso un ejemplo: cuando estuvo con el exjugador de fútbol Jorge Valdivia, este ya estaba separado. “Fui la segunda pareja que tuvo después de separado, lo estaba, o al menos así me lo comunicó a mí”, profundizó.

(Con) Marcelo Díaz nunca fuimos pareja. Somos grandes amigos hasta el día de hoy. Pero, en el momento en que nos acercamos más, estaba separado”, continuó. De paso, también descartó el supuesto affaire con el actor Marcelo Alonso.

“Déjenme piola, métanse en sus vidas”, pidió. Por lo demás, confirmó que se alejará de Instagram para despejarse.

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