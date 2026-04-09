¿El fin de una era? Nike quiere darle una estocada a Adidas y quedarse con el patrocinio de una importante competencia

Desde hace ya varias décadas que el mundo del deporte se ha dividido entre dos grandes marcas a nivel de patrocinio: Nike y Adidas, una rivalidad que podría vivir otro hito.

Sin lugar a dudas, el fútbol marca tendencias y tiene el mayor arrastre, por lo que hay un esfuerzo especial detrás de la creación de ropa, zapatillas y balones.

Precisamente este último artículo es el que genera una nueva disputa dentro del deporte rey. Y es que la firma estadounidense se alista para darle un gran golpe a su competencia quitándole un patrocinio clave.

Según se dio a conocer, Nike ya se encuentra negociando de forma exclusiva con la UEFA para convertirse en el proveedor oficial de balones de la Champions League.

La ambición de la compañía del Swoosh es completa. La idea es quedarse también con la Europa League y la Conference League a partir de la temporada 2027-28.

En caso de concretarse, este acuerdo marcaría el fin de una era de 25 años de dominio de Adidas, que ha suministrado la pelota de la máxima competición de clubes de Europa de forma ininterrumpida desde 2001.

La decisión surge tras un agresivo proceso de licitación iniciado en marzo de 2026 por UC3 (la empresa conjunta entre la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos) y su agencia Relevent Football Partners.

El objetivo principal ha sido maximizar los ingresos comerciales y fomentar la competencia en un mercado que parecía estático. En esta línea, hay que recordar que la firma alemana mantiene control absoluto de la Copa Mundial de la FIFA.

A través de un comunicado oficial se confirmó el avance de las tratativas: “UC3 (...) ha acordado entrar en un periodo de negociación exclusiva con Nike para convertirse en el proveedor oficial de balones para todas las competiciones masculinas de clubes de la UEFA desde 2027 hasta 2031”.

Desde el organismo añadieron que este paso es el resultado de un proceso “altamente competitivo”, subrayando que, por el momento, no se realizarán más declaraciones al respecto.

La tendencia de renegociaciones

Este giro no es un caso aislado. La UEFA parece estar priorizando ofertas económicas que superen con creces los acuerdos históricos de larga duración.

Un ejemplo reciente es el sector de bebidas: AB InBev se encuentra en conversaciones para sustituir a Heineken (patrocinador desde 1994) a partir de 2027.

Según informes del mercado, el salto económico es considerable: mientras que el contrato actual de la cervecera neerlandesa se estima en 120 millones de euros anuales, la nueva propuesta alcanzaría los 200 millones de euros por año, lo que representa un incremento del 66%.

Ahora solo queda esperar para ver si las negociaciones de Nike con el ente regulador del fútbol europeo llegan a buen puerto y tendremos un importante cambio en el balón que ruede por las canchas de la Champions League dejando atrás la era Adidas.