Ofreció juguete y mordió a la madre: los detalles del sujeto detenido por intentar secuestrar a niño en Lo Espejo

Fue durante la tarde de este miércoles cuando Carabineros detuvo a un hombre por un presunto intento de secuestro de un niño de 7 años en la comuna de Lo Espejo, región Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió cuando el menor jugaba a la pelota junto a otros niños en el pasaje donde se ubica su vivienda, en la misma cuadra donde el sujeto arrienda un inmueble.

En ese momento –de acuerdo con los antecedentes conocidos en las últimas horas–, el hombre le ofreció un ratón de juguete a la víctima, quien, al acercarse, fue tomada del brazo.

Hombre mordió a madre del menor

Ante esto, los otros niños alertaron a la madre del menor, quien logró interceptar al sujeto. Ambos protagonizaron un forcejeo que terminó con el afectado liberado.

Sin embargo, el hombre mordió a la mujer en un brazo antes de esconderse en su casa. “Lo agarró del brazo derecho y no lo soltaba. Él me decía que no se lo estaba llevando, y yo le decía: ‘Suelta a mi hijo, te lo estás llevando’”, relató la madre a 24 Horas.

La denuncia fue realizada a Carabineros, cuyos funcionarios ingresaron al inmueble para capturar al sospechoso, quien, según se informó, es de nacionalidad haitiana y mantiene su situación migratoria regular.