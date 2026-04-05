¿Se acerca el “Niño Godzilla” a Chile? Meteorólogo explica en qué consiste el fenómeno climático y cuándo ocurrirá / Getty Images

El verano ya terminó en Chile y las temperaturas poco a poco ya han ido bajando en gran parte del país. De hecho, ya se ha anunciado la llegada de un fenómeno climático para dentro de poco: el “Niño Godzilla”.

Se trata de una versión más intensa que el habitual fenómeno de “El Niño” y que, durante este 2026, se haría presente en el territorio nacional.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, explicó en Meganoticias Siempre Juntos, que “durante el invierno salimos de la neutralidad” y la temperatura del Pacífico aumentará.

El especialista detalló que “el océano va a estar más cálido, va a estar presente ‘El Niño’, ya no solamente en el mínimo sobre 0,5 positivo, sino que sobre 1, eso es muy significativo porque los años en donde hemos tenido estas temperaturas de anomalías han sido inviernos lluviosos”.

De acuerdo a un análisis de otros “Niños fuertes” en invierno (junio-julio-agosto), el meteorólogo expuso que “nos daba un 60% adicional de precipitaciones sobre lo normal” en Santiago.

Según Leyton, esto quiere decir que con la llegada de un “Niño fuerte”, todo el año será lluvioso. De hecho, con un aumento del 60% de las precipitaciones, en la capital implicaría pasar de 175 mm de lluvias normales a 250 mm en solo tres meses.

“Lo que nos dice la proyección es que este año y este invierno en particular va a ser parecido a eso, nunca las cifras son exactas porque son promedios con desviaciones estándar, o sea, variaciones estadísticas dentro de lo normal”, informó, de todos modos, “lo concreto es que hay que estar preparado”, cerró Jaime Leyton.