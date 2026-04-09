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Confusión global: informan muerte de Michael J. Fox... pero el mismo actor desmintió la noticia en redes

La cadena reconoció la equivocación y retiró el video.

Nelson Quiroz

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GETTY IMAGES / Erika Goldring

Un inusual error de la cadena CNN provocó confusión a nivel mundial luego de que publicara por equivocación un video con tono de obituario sobre el actor Michael J. Fox, generando una ola de mensajes de preocupación entre sus seguidores.

El registro, titulado como un homenaje póstumo, repasaba la trayectoria del protagonista de Volver al Futuro, incluyendo imágenes de su carrera en cine y televisión.

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Michael J. Fox y Cristopher Lloyd

Sin embargo, el material fue difundido mientras el actor se encuentra con vida, lo que desató alarma en redes sociales antes de ser retirado.

Horas después, un representante del artista aclaró la situación y aseguró que Fox “está bien”, detallando que incluso había participado recientemente en un evento público y concedido entrevistas, lo que llevó tranquilidad a sus fanáticos.

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El propio actor reaccionó a la situación con el humor que lo caracteriza. A través de redes sociales, ironizó sobre cómo enfrentar la experiencia de ver en televisión noticias sobre su propia muerte.

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Entre bromas, planteó opciones como cambiar de canal, llamar a su esposa o simplemente “relajarse”, señalando que este tipo de rumores surgen con cierta frecuencia.

Posteriormente, la cadena estadounidense emitió disculpas públicas, reconociendo que la publicación del video fue un error editorial. “El material fue publicado por equivocación y ya fue retirado”, indicaron, ofreciendo excusas tanto al actor como a su familia.

El episodio volvió a poner en evidencia una práctica habitual en medios internacionales: la preparación anticipada de obituarios de figuras públicas, los que en ocasiones pueden difundirse accidentalmente.

A sus 64 años, Fox se mantiene activo en la esfera pública pese a haber reducido su carrera actoral debido al Parkinson, enfermedad que padece desde la década de 1990. En paralelo, continúa siendo una figura influyente en la concientización y financiamiento de la investigación sobre esta condición.

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