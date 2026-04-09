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Conmoción mundial en redes por video de icónica actriz para adultos, Mia Khalifa, tras ataques en el Líbano: “Un genocidio”

El registro fue compartido por la misma artista libanesa en su cuenta oficial de Instagram.

Nelson Quiroz

Mia Khalifa fue despedida de Playboy

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Una nueva polémica sacude a la figura mediática Mia Khalifa, quien en las últimas horas generó impacto mundial tras un emotivo mensaje por la situación en su país natal, Líbano, y la confirmación de su regreso a la industria del entretenimiento para adultos.

A través de redes sociales, la influencer expresó su indignación por los recientes bombardeos en territorio libanés, asegurando que ha sido “una de las cosas más difíciles de ver en mucho tiempo”.

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En un video, relató la magnitud de los ataques, mencionando decenas de bombardeos en minutos contra zonas civiles, incluyendo hospitales, escuelas y cementerios.

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Sus declaraciones escalaron rápidamente en controversia luego de calificar a Estados Unidos e Israel como “Estados terroristas”, lo que generó una ola de reacciones divididas entre apoyo y críticas en redes sociales, donde su publicación superó cientos de miles de interacciones en pocas horas.

“Es una pesadilla ver lo que ocurre con mi país”, señaló, visiblemente afectada, sumando mensajes de solidaridad hacia las víctimas del conflicto y cuestionando el rol de las potencias internacionales en Medio Oriente.

Pero el impacto no quedó ahí. En paralelo, portales internacionales indicaron que Khalifa señaló su retorno al mundo del contenido para adultos en apoyo al Líbano, una industria en la que alcanzó notoriedad global en 2014 tras una breve pero mediática etapa. Esto no ha sido confirmado por la artista.

El anuncio ha reavivado el debate en torno a su figura, que en los últimos años ha estado marcada por polémicas declaraciones sobre el conflicto en Medio Oriente y la pérdida de contratos con marcas internacionales debido a sus posturas.

Con millones de seguidores en plataformas digitales, Mia Khalifa vuelve a situarse en el centro de la conversación global, combinando activismo, controversia y un regreso que promete generar nuevas repercusiones.

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