Con Chile en el mapa: BTS inicia gira mundial y apunta al tour más grande en la historia del k-pop

La espera terminó para ARMY. BTS inicia este jueves en Goyang, Corea del Sur, su nueva gira mundial BTS World Tour Arirang , un recorrido que no solo marca el regreso oficial del grupo a los escenarios tras casi cuatro años, sino que además ya se proyecta como la gira más grande en la historia del k-pop por número de conciertos y alcance global.

Según se ha conocido, el tour contempla 85 shows en 34 ciudades del mundo y se extenderá hasta 2027, con Chile incluido dentro del tramo sudamericano.

La escala del regreso ha sido presentada por los propios integrantes como una nueva etapa artística. En declaraciones recogidas por Yonhap, Jimin adelantó: “Estamos intentando mostrar una producción completamente diferente a la que hemos hecho antes”.

A eso se suma una puesta en escena de alto impacto: Suga explicó que los conciertos tendrán un escenario de 360 grados con una carga visual más inmersiva que en tours anteriores.

BTS llega con récords, un álbum exitoso y tres fechas en Chile

El regreso en vivo de BTS está respaldado por un sólido momento comercial. Su nuevo disco, Arirang, debutó en el número uno del Billboard 200 con 641 mil unidades equivalentes, la mejor semana para un grupo en más de una década, y luego se mantuvo una segunda semana en la cima con 187 mil unidades. Además, el sencillo “Swim” debutó en el primer lugar del Hot 100.

La vuelta del grupo ya había dado una primera señal de fuerza con su concierto de reencuentro transmitido por Netflix, que alcanzó 18,4 millones de espectadores globales, según cifras oficiales de la plataforma.

En el caso de Chile, la gira contempla tres fechas en el Estadio Nacional de Santiago, programadas para el 14, 16 y 17 de octubre de 2026. La información ya aparece publicada en el sistema de Ticketmaster Chile, donde además se confirmó que la venta general parte este viernes 10 de abril a las 13:00 horas.

Con ese calendario, el regreso de BTS ya no es solo un fenómeno musical: empieza a tomar la forma de un acontecimiento global con escala histórica para el pop asiático y con una parada en nuestro país que promete estar entre las más masivas de su paso por Sudamérica.