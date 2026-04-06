;

BTS en Chile: Lo que debes saber antes de acceder a la venta de entradas

Un punto a tener en cuenta es que aquellos que posean la ARMY Membership tendrán un puesto oficial en el proceso.

José Campillay

BTS en Chile: Lo que debes saber antes de acceder a la venta de entradas

BTS en Chile: Lo que debes saber antes de acceder a la venta de entradas / KIM MIN-HEE

A solo horas de que comience uno de los procesos más esperados por el fandom del K-Pop en el país, Ticketmaster compartió una serie de recomendaciones y recordatorios para comprar entradas al concierto de BTS en Chile.

El proceso, que inicia formalmente este martes 7 de abril a las 13:00 horas, con una preventa exclusiva para quienes posean la ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) activa y que, además, hayan completado el registro previo en la plataforma Weverse dentro de los plazos establecidos.

Otro punto clave a considerar es la gestión de expectativas. En ese sentido, es importante recalcar que, a pesar de cumplir con los requisitos técnicos, la validación no se traduce automáticamente en una entrada.

Revisa también:

ADN

“Es importante que quienes participen en esta etapa lleguen con la información clara antes del inicio de la venta. La membresía ARMY y el registro previo en Weverse permiten participar en la preventa, pero no garantizan boletos”, explicó Javier Parra, General Manager de Ticketmaster Chile.

El ejecutivo añadió que el llamado a los fans es a “ingresar preparados” y ser conscientes de que la demanda esperada supera con creces la disponibilidad de tickets.

Claves para el proceso de compra

Para optimizar la experiencia de usuario y evitar contratiempos de último minuto, se sugieren las siguientes acciones:

  • Acceso anticipado: Se recomienda ingresar con antelación a la cuenta personal de Ticketmaster Chile.
  • Datos a mano: Es fundamental tener disponible el número de membresía al momento de la compra.
  • Fila virtual: La empresa recordó que este sistema tiene como único objetivo ordenar el flujo de acceso durante la alta demanda, pero su posición en la fila no asegura la obtención de boletos.
  • Fuentes oficiales: Se insta a los usuarios a ignorar rumores y revisar únicamente la información publicada en los canales oficiales de la ticketera.

“La fila virtual ordena el acceso, pero no asegura disponibilidad”, subrayó Parra, insistiendo en la necesidad de recurrir solo a fuentes de información validadas para evitar confusiones durante el proceso que arranca mañana a las 13:00 horas.

Para conocer toda la información y acceder a la venta de entradas debes ingresar AQUÍ.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad