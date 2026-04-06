BTS en Chile: Lo que debes saber antes de acceder a la venta de entradas / KIM MIN-HEE

A solo horas de que comience uno de los procesos más esperados por el fandom del K-Pop en el país, Ticketmaster compartió una serie de recomendaciones y recordatorios para comprar entradas al concierto de BTS en Chile.

El proceso, que inicia formalmente este martes 7 de abril a las 13:00 horas, con una preventa exclusiva para quienes posean la ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) activa y que, además, hayan completado el registro previo en la plataforma Weverse dentro de los plazos establecidos.

Otro punto clave a considerar es la gestión de expectativas. En ese sentido, es importante recalcar que, a pesar de cumplir con los requisitos técnicos, la validación no se traduce automáticamente en una entrada.

“Es importante que quienes participen en esta etapa lleguen con la información clara antes del inicio de la venta. La membresía ARMY y el registro previo en Weverse permiten participar en la preventa, pero no garantizan boletos”, explicó Javier Parra, General Manager de Ticketmaster Chile.

El ejecutivo añadió que el llamado a los fans es a “ingresar preparados” y ser conscientes de que la demanda esperada supera con creces la disponibilidad de tickets.

Claves para el proceso de compra

Para optimizar la experiencia de usuario y evitar contratiempos de último minuto, se sugieren las siguientes acciones:

Acceso anticipado: Se recomienda ingresar con antelación a la cuenta personal de Ticketmaster Chile.

Se recomienda ingresar con antelación a la cuenta personal de Ticketmaster Chile. Datos a mano: Es fundamental tener disponible el número de membresía al momento de la compra.

Es fundamental tener disponible el número de membresía al momento de la compra. Fila virtual: La empresa recordó que este sistema tiene como único objetivo ordenar el flujo de acceso durante la alta demanda, pero su posición en la fila no asegura la obtención de boletos.

La empresa recordó que este sistema tiene como único objetivo ordenar el flujo de acceso durante la alta demanda, pero su posición en la fila no asegura la obtención de boletos. Fuentes oficiales: Se insta a los usuarios a ignorar rumores y revisar únicamente la información publicada en los canales oficiales de la ticketera.

“La fila virtual ordena el acceso, pero no asegura disponibilidad”, subrayó Parra, insistiendo en la necesidad de recurrir solo a fuentes de información validadas para evitar confusiones durante el proceso que arranca mañana a las 13:00 horas.

Para conocer toda la información y acceder a la venta de entradas debes ingresar AQUÍ.