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AUDIO. Amenazas de tiroteo activan protocolos de seguridad en tres colegios de la Región de Coquimbo

Hasta el momento, las autoridades educacionales hacen un llamado a la calma, aunque mantienen el estado de alerta.

Gonzalo Miranda

Paulina Marín

Amenazas de tiroteo activan protocolos de seguridad en tres colegios de la Región de Coquimbo

Amenazas de tiroteo activan protocolos de seguridad en tres colegios de la Región de Coquimbo

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Lo que debía ser una jornada educativa normal se transformó en un ambiente de incertidumbre y temor para la comunidad estudiantil de La Serena y Coquimbo.

Al menos tres establecimientos educacionales de la zona se vieron obligados a activar sus protocolos de emergencia tras la aparición de mensajes alusivos a presuntos tiroteos, lo que derivó en revisiones de pertenencias y la salida anticipada de cientos de alumnos.

El primer foco de alerta se encendió en el Colegio Santa Familia, ubicado en el sector de Sindempart. Ante la denuncia de una posible amenaza, la dirección del establecimiento procedió a una revisión exhaustiva de las mochilas de los estudiantes de séptimo básico a cuarto medio.

El objetivo de la medida fue descartar de manera inmediata la presencia de armamento dentro del recinto, buscando dar tranquilidad a los apoderados que llegaron al lugar ante la difusión de la noticia.

La Serena: Mensajes en baños y redes sociales

En la capital regional, la situación se replicó en dos establecimientos emblemáticos.

En el Liceo Gregorio Cordovez, el hallazgo de un mensaje escrito en uno de los baños, sumado a una publicación que circuló rápidamente por redes sociales, encendió las alarmas. Las autoridades del liceo aplicaron los protocolos de seguridad de rigor, interrumpiendo las actividades habituales para resguardar la integridad de la comunidad educativa.

Por otra parte, en el Colegio Adventista, un escenario similar se vivió, donde también se detectaron rayados con amenazas de tiroteo en las instalaciones sanitarias.

Se activaron los protocolos correspondientes, resguardando la seguridad de sus estudiantes y abordándose la situación de manera oportuna”, señalaron desde la dirección del Colegio Adventista mediante un comunicado oficial.

A raíz de estos eventos, la jornada escolar en los colegios afectados se vio drásticamente alterada. En la mayoría de los casos, se optó por el retiro anticipado de los alumnos, mientras los equipos directivos y Carabineros trabajan en determinar el origen de estas amenazas.

Hasta el momento, las autoridades educacionales hacen un llamado a la calma, aunque mantienen el estado de alerta ante el aumento de este tipo de incidentes que, de forma simultánea, han puesto en jaque la seguridad percibida en las salas de clases de la región.

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