Un compañero de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el listado: futbolistas son investigados por comprar relojes contrabandeados / Fran Santiago

Un verdadero escándalo se ha desatado en España ante la investigación que se está desarrollando por parte de la fiscalía de Andorra.

Esto porque, en busca de colaboración con la justicia hispana, la Guardia Civil ha comenzado a citar a fubolistas y empresarios involucrados en la compra de relojes de alta gama de contrabando.

Según información de Agencia EFE, la investigación va contra una sociedad de Andorra, “Best in Asociados”, que se dedica a comercializar este tipo de artículos sin pagar los impuestos respectivos.

Otra empresa hispana compraba los relojes de lujo a distribuidores nacionales y los importaba formalmente a su sociedad en Andorra, revendiéndola a los futbolistas para evitar el pago del IVA, obteniendo un margen de beneficio ilegal.

El medio antes citado apuntó que uno de los jugadores que está bajo investigación es César Azpilicueta, compañero de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el Sevilla, y al lateral Dani Carvajal.

En tanto, “El Diario.es” indicó que también estarían involucrados otros destacados jugadores, como Santi Cazorla, Juan Bernat y Thomas Partey.