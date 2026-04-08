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Golpeó a un rival en el rostro, fue expulsado y así respondió el Tribunal: duro castigo en el fútbol chileno

El defensa de Everton, Ramiro González, fue sancionado con tres fechas de suspensión y se perderá todos los partidos restantes de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

Bastián Lizama

TNT Sports Chile

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El Tribunal de Disciplina de la ANFP informó un duro castigo para el defensor de Everton de Viña del Mar, Ramiro González, tras agredir al delantero Gonzalo Sosa en el duelo ante Deportes Limache disputado el pasado 31 de marzo en el Estadio Sausalito por la tercera fecha de la Copa de la Liga 2026.

En ese partido, que terminó 2-1 a favor del cuadro tomatero, el exzaguero de Colo Colo le propinó un golpe en el rostro al goleador argentino cuando se jugaba un tiro de esquina. La acción fue sancionada como penal por el árbitro Juan Sepúlveda y derivó en la expulsión del central a los 50’, tras la revisión de la jugada en el VAR.

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Por esta agresión, el Tribunal de Disciplina decidió sancionar a González con tres fechas de suspensión, por lo que el futbolista se perderá todos los partidos restantes de la fase de grupos de la Copa de la Liga, contra Palestino, O’Higgins y el mencionado Limache.

Actualmente, Everton marcha en el tercer lugar del Grupo C con 3 puntos. Por encima aparecen Deportes Limache con 5 y el elenco de Rancagua con 7, mientras que el conjunto árabe es colista con apenas una unidad.

Por lo mismo, la baja de González representa un serio problema para el equipo viñamarino. El defensor fue utilizado en dos de los tres primeros partidos del certamen, por lo que Walter Ribonetto deberá mover sus piezas en defensa de cara a duelos que asoman como decisivos en la lucha por un cupo a semifinales.

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