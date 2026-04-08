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Trump aumenta la tensión en el mundo: amenaza con aranceles del 50% a países que vendan armas a Irán

Según afirmó el presidente de EE.UU., la medida regirá de inmediato y sin excepciones.

Juan Castillo

Getty Images

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Donald Trump volvió a endurecer su discurso internacional con una nueva advertencia comercial.

Esta vez, el presidente de Estados Unidos amenazó con imponer aranceles del 50% a cualquier país que venda armas militares a Irán, ampliando así la presión de Washington sobre los actores que mantengan vínculos estratégicos con Teherán.

El anuncio fue difundido por el propio mandatario a través de Truth, su red social, donde dejó claro que la eventual sanción no se limitaría al sector defensa. Según escribió, la medida recaería sobre todos los bienes que esos países exporten a Estados Unidos.

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En su mensaje, Trump afirmó: “Cualquier país que suministre armas militares a Irán será sometido a aranceles inmediatamente, sobre todos los bienes vendidos a EE UU, del 50%, con efecto inmediato”.

Trump endurece el tono y advierte que no habrá excepciones

La declaración agrega un nuevo elemento de tensión al escenario internacional, sobre todo porque el mandatario planteó un castigo amplio y automático. No se trataría, por tanto, de una sanción focalizada sobre material bélico, sino de una represalia comercial total contra los países involucrados, con impacto potencial sobre toda su relación exportadora con el mercado estadounidense.

Trump, además, reforzó el tono de su advertencia al cerrar su mensaje con una frase categórica: “No habrá exclusiones ni excepciones”.

La publicación también confirma el uso de los aranceles como una herramienta central en su estrategia política y exterior. En este caso, el foco no está puesto solo en Irán, sino también en los gobiernos que eventualmente mantengan negocios de defensa con ese país, a los que ahora advierte con una penalización económica inmediata.

Por ahora, el mensaje instala una señal política contundente y anticipa un nuevo foco de tensión en el comercio internacional, en un momento en que las decisiones de la Casa Blanca siguen siendo observadas con atención por mercados y aliados.

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