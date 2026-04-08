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VIDEO. Tras hacer una reverencia al altar: hombre roba pertenencias a adulta mayor que rezaba en parroquia de Concepción

El sujeto ingresó con tranquilidad al recinto religioso y cometió el robo, aprovechando que la víctima se encontraba sola.

Ruth Cárcamo

Capturas

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Una mujer sufrió el robo de sus pertenencias mientras se encontraba rezando al interior de la Parroquia del Sagrario, ubicada en el centro de Concepción, región del Biobío.

Según registros de cámaras de seguridad del templo, un hombre ingresó al lugar con total tranquilidad e incluso realizó una reverencia al altar.

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Después, se ubicó detrás de la adulta mayor, quien había dejado sus cosas en el asiento para arrodillarse a rezar. En ese instante, aprovechando que la mujer estaba sola, tomó una de sus bolsas y salió rápidamente del recinto.

Parroquia condena lo sucedido

A través de un comunicado, desde la comunidad parroquial señalaron que este no sería un hecho aislado, pues la parroquia ha sido escenario de situaciones similares, según consignó Canal 9 Biobío TV

Desde el templo condenaron lo ocurrido e informaron que ya se realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales.

Revisa aquí el video del robo:

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