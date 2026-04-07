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Terror en colegio de Concepción por amenaza de tiroteo: apoderados denuncian falta de respuesta oficial

Apoderados del colegio Madres Dominicas de Concepción expresaron su preocupación tras amenazas difundidas en una cuenta de confesiones. Varios alumnos no asistieron a clases y Carabineros llegó al recinto.

Juan Castillo

Terror en colegio de Concepción por amenaza de tiroteo: apoderados denuncian falta de respuesta oficial

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Una fuerte preocupación se instaló entre apoderados y familias del colegio Madres Dominicas de Concepción, luego de que durante la tarde del lunes circularan en redes sociales mensajes anónimos que advertían sobre un presunto tiroteo al interior del establecimiento.

La situación generó un ambiente de tensión desde primeras horas de este martes y provocó una baja importante en la asistencia de estudiantes, según relataron representantes del centro de padres.

El establecimiento, ubicado en calle Freire, recibió durante la mañana la llegada de apoderados que buscaban conocer una versión oficial sobre lo ocurrido, mientras también se desplegó personal de Carabineros en el lugar.

Hasta ese momento, una de las principales quejas de la comunidad apuntaba a la falta de información clara por parte del colegio, pese a que la amenaza ya había sido puesta en conocimiento durante la noche anterior.

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La presidenta del centro de padres, Julia Pacheco, expresó el nivel de inquietud que existe entre las familias frente a este tipo de advertencias, más aún en el contexto de otros casos recientes conocidos a nivel nacional.

En esa línea, afirmó: “Nosotros estamos súper preocupados por toda la situación que está pasando a nivel país, por los casos que se han visto en otros colegios que sí han sido efectivos”.

La dirigenta añadió que el contenido de los mensajes no podía ser tomado a la ligera. Según explicó, “que acá llegue un aviso de algún alumno, sea una broma o no, diciendo que va a haber un tiroteo el día de hoy, nos deja a todos los apoderados muy preocupados”. Esa inquietud, sostuvo, se reflejó rápidamente en la asistencia de los estudiantes.

Pacheco detalló además que hubo cursos prácticamente vacíos. En ese sentido, señaló: “Hay apoderados que en cursos completos no vinieron los niños al colegio. Hay otros que nos contaban que de 27 niños no vinieron 22”. Y agregó que muchos de los alumnos que sí asistieron lo hicieron solo porque sus padres no tenían con quién dejarlos.

Entre los posteos difundidos en una página de confesiones de Instagram aparecieron mensajes como “Mañana tiroteo!!!” y otros con amenazas directas entre estudiantes. Frente a eso, la presidenta del centro de padres insistió en que seguían esperando una comunicación formal del establecimiento: “Estamos esperando que el colegio mande algún comunicado oficial”.

Por ahora, la comunidad sigue a la espera de una respuesta institucional más concreta y de claridad sobre el origen y la veracidad de los mensajes que encendieron la alarma.

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