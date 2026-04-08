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VIDEO. “Sin retorno”: el comentario de diputado Bobadilla que encendió debate en la Cámara por viaje de Boric

La diputada Ximena Ossandón detuvo la intervención y ordenó encauzar el debate.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

Un tenso momento se vivió este lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile durante el debate por la solicitud del expresidente Gabriel Boric para salir del país, luego de que el diputado Sergio Bobadilla (UDI) emitiera una controvertida frase en sala.

Rstá pidiendo autorización para ausentarse del país. Yo hago la sugerencia, démosle permiso, pero sin retorno”, señaló, generando inmediatas reacciones y cuestionamientos desde distintos sectores.

ADN

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La intervención fue rápidamente frenada por la vicepresidenta de la Cámara, la diputada Ximena Ossandón (RN), quien advirtió que “no corresponde” ese tipo de comentarios.

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A la polémica se sumó el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien solicitó que las palabras fueran eliminadas del acta, argumentando que resultaban ofensivas y recordaban episodios de exilio en la historia del país. Finalmente, la mesa accedió a la petición y ordenó retirar la declaración.

El episodio ocurrió en medio de la tramitación de la autorización solicitada por Boric para viajar entre abril y junio a Europa, donde contempla actividades en España, Alemania y Reino Unido.

La petición responde a la exigencia constitucional que obliga a los exmandatarios a pedir permiso al Congreso durante los primeros meses tras dejar el cargo.

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