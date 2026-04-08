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¿Caos en paraderos y reclamos por “menos micros” en Santiago? Gobierno responde y descarta reducción de buses en la región Metropolitana

A raíz de varios comentarios en redes sociales, el titular de la cartera, Louis de Grange, recurrió a su perfil de X para abordar estos cuestionamientos.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

En medio de una ola de reclamos en redes sociales por extensas filas y esperas en paraderos de Santiago, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones salió a responder directamente a los usuarios, descartando cualquier reducción en la flota de buses del sistema Red Movilidad.

Las críticas se intensificaron durante los últimos días, luego de publicaciones que acusaban un supuesto ajuste de costos que habría impactado la frecuencia de recorridos.

“¡Santiago al límite! Caos total en Red Movilidad tras ajustes de costos”, señala una de las publicaciones de prensa viralizadas en X, y que fue respondida por la cuenta oficial de la cartera en la mencionada red social.

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¿Qué ha dicho el Gobierno?

Frente a esto, la cartera liderada por el ministro Louis de Grange respondió públicamente a través de su cuenta oficial en X.

“No ha habido ningún cambio en el plan operacional definido en febrero. Es FALSO que se hayan reducido buses, frecuencias o recorridos”, aseguró el secretario de Estado.

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Fotos: Agencia UNO

Como respaldo, la autoridad difundió un gráfico basado en datos del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), donde se muestra la flota de buses operativa durante cinco lunes consecutivos, entre el 9 de marzo y el 6 de abril.

Según la información oficial, el sistema mantiene niveles estables, con más de 6.000 buses en circulación en horas punta y un mínimo cercano a los 5.000 durante el resto del día.

El ministro además aprovechó de responder a dudas del mundo parlamentario, como por ejemplo a la diputada del Partido de la Gente, Pamela Jiles, quien también se se había sumado a interrogantes sobre las micros en Santiago. "Louis de Grange, usuarios reportan filas para transporte público en diversos puntos de Santiago“, señaló la congresista en X.

Ante esto, el titular de Transporte indicó: “Buenos días Diputada. La flota operativa de Buses del sistema RED es exactamente la misma. No ha habido ninguna reducción de frecuencias ni de recorridos. El nivel de servicio no ha variado. Saludos!!!!"

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