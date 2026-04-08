“Sentí angustia”: el dramático relato de la adulta mayor que sufrió robo en parroquia de Concepción

En las últimas horas cuando se dio a conocer el caso de una mujer que sufrió el robo de sus pertenencias mientras se encontraba rezando en la Parroquia del Sagrario, en Concepción.

El hecho ocurrió el pasado lunes y fue captado por las cámaras de seguridad del templo. En las imágenes se ve a un hombre ingresar al lugar y ubicarse detrás de la víctima, quien había dejado sus cosas en el asiento .

En ese momento, aprovechando que la adulta mayor estaba sola, tomó una de sus bolsas y salió rápidamente del recinto.

Recuperó gran parte de sus pertenencias

La mujer que sufrió el robo es Nubia Pincheira, de 75 años, quien relató a la prensa que ese día se ofreció a rezar porque la persona que suele hacerlo no había asistido.

“Estaba arrodillada y en eso esta persona entró muy rápido y se colocó detrás mío y no lo sentí. Tomó mi bolso y se fue. Y yo, cuando me levanto, voy a tomar el bolso y no estaba”, contó.