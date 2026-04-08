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Alerta en colegio de Concepción: identifican a alumno detrás de amenaza de tiroteo en redes

La PDI identificó al responsable tras rastrear cuentas digitales.

Nelson Quiroz

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Detectives de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile lograron identificar al responsable de una amenaza de tiroteo difundida en redes sociales contra el colegio Madres Dominicas de Concepción.

Según los antecedentes preliminares, el autor, un alumno del establecimiento, reconoció su participación y aseguró que se trató de una broma dirigida a un compañero.

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La indagatoria permitió además identificar a los administradores de un perfil de “confesiones” en Instagram, utilizado para viralizar el mensaje y difundir contenido ofensivo hacia la comunidad escolar.

En el procedimiento, se incautaron tres teléfonos celulares que serán periciados como evidencia clave. “El imputado reconoció su participación y se trataría de una broma”, explicó el subprefecto Jorge Domke, jefe del Cibercrimen Concepción.

Pese a la supuesta intencionalidad, los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía de Flagrancia del Biobío. Desde la PDI enfatizaron que este tipo de situaciones se investigan con la máxima seriedad, especialmente por su impacto en entornos educativos. En esa línea, la institución recalcó la importancia del rol de los padres en la educación digital y el uso responsable de las plataformas, advirtiendo que incluso mensajes difundidos como “bromas” pueden generar alarma y consecuencias legales.

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