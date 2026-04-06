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“Nunca se va a saber la verdad”: critican sesión secreta en que comparecerá el director de la PDI por remoción de Peña

Eduardo Cerna deberá explicar las razones del llamado a retiro de la subdirectora de Inteligencia en una instancia que será reservada.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Eduardo Cerna

Agencia UNO | Eduardo Cerna / VICTOR HUENANTE

Para esta tarde se tiene programada la comparecencia del director general de la PDI, Eduardo Cerna, ante la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, en el marco de la polémica salida de la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña.

En la instancia, se espera que el timonel de la institución policial explique en detalle los fundamentos y razones que se tuvieron a la vista para efectuar el llamado a retiro de Peña.

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Con ello, se busca determinar si su remoción respondió a una decisión institucional o a eventuales presiones de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

Sesión secreta

En las últimas horas se confirmó que la sesión en la que participará Eduardo Cerna será secreta, lo que fue criticado por el senador Iván Flores (DC).

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Agencia UNO | El senador Iván Flores / Pablo Ovalle Isasmendi

“En una sesión secreta, todo lo que se diga, todo lo que se converse, todo lo que se sepa termina siendo secreto y a la salida de la sesión todo el mundo dirá no puedo decir nada porque es secreto”, dijo.

“Por lo tanto, tierrita encima, nunca se va a saber cuál fue la verdad en definitiva”, añadió el parlamentario.

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