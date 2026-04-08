La propuesta del “grupo golpista” de la ANFP para integrar Consejos de la Federación de Fútbol y del reglamento a la ley de SADP / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

La ANFP sigue viviendo días convulsionados luego del intento de “golpe de estado” a la gestión de Pablo Milad al mando del fútbol chileno.

Un nuevo episodio de esta pugna se vive ahora respecto de la solicitud del directorio para que los clubes pudieran postular candidatos para la elección que dicho organismo hará para los cuatro miembros del Consejo de la Federación de Fútbol y, adicionalmente, a quienes integrarán la comisión que verá los alcances de la ley de Sociedades Anónimas Deportivas.

Había plazo hasta este miércoles para que se pudieran hacer llegar los postulantes, incluyendo al grupo de clubes “golpistas”, donde, según información de ADN Deportes, se postuló a los siguientes nombres en misiva enviadas el pasado lunes, firmadas por Felipe Muñoz.

Para el Consejo de la Federación de Fútbol, se postuló a Jorge Sánchez (Deportes Antofagasta), Juan Tagle (UC), Jorge Uauy (Palestino) y Jorge Fistonich (Deportes Iquique); y para los que verán el reglamento de la reforma a la ley de Sociedades Anónimas Deportivas se candidateó a Felipe Muñoz (Rangers), Rodrigo Robles (Everton), Cecilia Pérez (U de Chile), Andrés Sánchez (Santiago Wanderers) y Eduardo Olivares (Unión San Felipe).

El problema es que, según información de ADN Deportes, la propuesta no generó demasiado consenso en la ANFP y varios de los personeros antes mencionados no sabían que estaban candidateados.

Por el momento, la única resolución a tomar en el corto plazo será mañana jueves, cuando al mediodía se desarrolle un Consejo de Presidentes telemático en que se debatirá la incorporación oficial de Lota Schwager a la segunda división.