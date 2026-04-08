Cámara aprueba resolución que respalda actuar de Carabineros en 2019 y pide al FA y PC reconocer “daño” institucional

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un polémico proyecto de resolución que respalda el actuar de Carabineros durante el estallido social de 2019 y apunta directamente al Frente Amplio y al Partido Comunista por su rol en ese periodo.

La iniciativa, impulsada por la bancada de la UDI, fue visada por 74 votos a favor y 50 en contra, en medio de un tenso debate en la sala.

El texto solicita al Presidente José Antonio Kast expresar su respaldo a la institución policial en el contexto de las protestas de octubre de 2019, consideradas como uno de los momentos “más complejos para el orden público y la seguridad interior de las últimas décadas”.

En esa línea, la resolución sostiene que Carabineros “cumplió con la responsabilidad constitucional y legal que le corresponde”, defendiendo su actuar frente a los hechos de violencia registrados durante las movilizaciones.

“Que reconozcan el enorme daño”

Sin embargo, el punto que generó mayor controversia fue la crítica a sectores de izquierda. El documento afirma que dirigentes del Frente Amplio y del Partido Comunista impulsaron acusaciones “muchas de ellas carentes de sustento”, con el objetivo de “debilitar la legitimidad de la institución ante la opinión pública”.

Asimismo, se cuestiona que figuras que posteriormente integraron el Gobierno promovieran la “refundación” de Carabineros, lo que —según el texto— resulta “especialmente preocupante”.

La resolución concluye solicitando que ambos partidos “asuman su responsabilidad frente al país” y realicen “un sincero mea culpa”, insistiendo en que es “indispensable” que “reconozcan el enorme daño que provocaron” y se comprometan a fortalecer el rol de la policía en el país.