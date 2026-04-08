;

Cámara aprueba resolución que respalda actuar de Carabineros en 2019 y pide al FA y PC reconocer “daño” institucional

El texto impulsado por la UDI solicita respaldo presidencial a la labor policial y cuestiona críticas de sectores políticos durante la crisis de octubre.

Martín Neut

Estallido social 2019

Estallido social 2019 / FOTO: STRINGER / AGENCIAUNO

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un polémico proyecto de resolución que respalda el actuar de Carabineros durante el estallido social de 2019 y apunta directamente al Frente Amplio y al Partido Comunista por su rol en ese periodo.

La iniciativa, impulsada por la bancada de la UDI, fue visada por 74 votos a favor y 50 en contra, en medio de un tenso debate en la sala.

El texto solicita al Presidente José Antonio Kast expresar su respaldo a la institución policial en el contexto de las protestas de octubre de 2019, consideradas como uno de los momentos “más complejos para el orden público y la seguridad interior de las últimas décadas”.

Revisa también:

ADN

En esa línea, la resolución sostiene que Carabineros “cumplió con la responsabilidad constitucional y legal que le corresponde”, defendiendo su actuar frente a los hechos de violencia registrados durante las movilizaciones.

“Que reconozcan el enorme daño”

Sin embargo, el punto que generó mayor controversia fue la crítica a sectores de izquierda. El documento afirma que dirigentes del Frente Amplio y del Partido Comunista impulsaron acusaciones “muchas de ellas carentes de sustento”, con el objetivo de “debilitar la legitimidad de la institución ante la opinión pública”.

Asimismo, se cuestiona que figuras que posteriormente integraron el Gobierno promovieran la “refundación” de Carabineros, lo que —según el texto— resulta “especialmente preocupante”.

La resolución concluye solicitando que ambos partidos “asuman su responsabilidad frente al país” y realicen “un sincero mea culpa”, insistiendo en que es “indispensable” que “reconozcan el enorme daño que provocaron” y se comprometan a fortalecer el rol de la policía en el país.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad