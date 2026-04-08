Más de 20 disparos en Conchalí: joven de 18 años muere acribillado y otro queda herido grave

Un ataque a balazos dejó a un joven de 18 años fallecido y a otro de la misma edad gravemente herido durante la madrugada, luego de que desconocidos abrieran fuego en su contra en Conchalí.

Concretamente, el hecho se registró cerca de la 01:00 horas, cuando las víctimas fueron interceptadas y atacadas con más de 20 disparos.

Según los primeros antecedentes, los autores habrían llegado directamente a buscarlos antes de efectuar los tiros.

En el sitio del suceso trabajó la Brigada de Homicidios de la PDI, por instrucción del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, quienes quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica del ataque y dar con los responsables.

El joven herido fue trasladado en estado grave a un centro asistencial, mientras que se indaga el móvil del crimen y la identidad de los atacantes.