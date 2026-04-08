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FOTOS. Más de 20 disparos en Conchalí: joven de 18 años muere acribillado y otro queda herido grave

El ataque ocurrió durante la madrugada, cuando desconocidos abrieron fuego contra ambas víctimas, quienes habrían sido buscadas directamente por los autores.

Cristóbal Álvarez

Más de 20 disparos en Conchalí: joven de 18 años muere acribillado y otro queda herido grave

Un ataque a balazos dejó a un joven de 18 años fallecido y a otro de la misma edad gravemente herido durante la madrugada, luego de que desconocidos abrieran fuego en su contra en Conchalí.

Concretamente, el hecho se registró cerca de la 01:00 horas, cuando las víctimas fueron interceptadas y atacadas con más de 20 disparos.

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Según los primeros antecedentes, los autores habrían llegado directamente a buscarlos antes de efectuar los tiros.

En el sitio del suceso trabajó la Brigada de Homicidios de la PDI, por instrucción del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, quienes quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica del ataque y dar con los responsables.

El joven herido fue trasladado en estado grave a un centro asistencial, mientras que se indaga el móvil del crimen y la identidad de los atacantes.

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