FOTOS. Más de 20 disparos en Conchalí: joven de 18 años muere acribillado y otro queda herido grave
El ataque ocurrió durante la madrugada, cuando desconocidos abrieron fuego contra ambas víctimas, quienes habrían sido buscadas directamente por los autores.
Un ataque a balazos dejó a un joven de 18 años fallecido y a otro de la misma edad gravemente herido durante la madrugada, luego de que desconocidos abrieran fuego en su contra en Conchalí.
Concretamente, el hecho se registró cerca de la 01:00 horas, cuando las víctimas fueron interceptadas y atacadas con más de 20 disparos.
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Según los primeros antecedentes, los autores habrían llegado directamente a buscarlos antes de efectuar los tiros.
En el sitio del suceso trabajó la Brigada de Homicidios de la PDI, por instrucción del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, quienes quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica del ataque y dar con los responsables.
El joven herido fue trasladado en estado grave a un centro asistencial, mientras que se indaga el móvil del crimen y la identidad de los atacantes.
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