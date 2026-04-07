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Violento asalto a local termina con un delincuente abatido y gran operativo policial en Cerrillos

Sujeto recibió impacto balístico tras intervención de funcionario PDI, mientras equipos realizan diligencias para ubicar a quienes huyeron del sitio.

Martín Neut

Gabriel Riveros

Violento asalto a local de Cerrillos

Violento asalto a local de Cerrillos

Un violento robo afectó la noche de este martes a un local comercial en calle Héctor Orrego, en la comuna de Cerrillos, donde un grupo de entre siete y ocho individuos ingresó de forma violenta y sustrajo cerca de un millón de pesos en efectivo y cigarrillos.

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Durante el asalto, un funcionario de la PDI que se encontraba en una vivienda colindante utilizó su arma de servicio para repeler el delito, hiriendo a uno de los involucrados con un impacto balístico.

El sujeto baleado fue reducido en el lugar, mientras que otros cinco participantes escaparon y son buscados por personal policial.

Carabineros y la PDI mantienen el procedimiento en desarrollo a la espera de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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