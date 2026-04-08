¡Promesa cumplida! El emotivo regreso de los niños al jardín ‘Florcita Silvestre’ tras incendios en Penco

Lo que hace apenas unos meses era un paisaje dominado por el gris de las cenizas y el recuerdo amargo de los incendios forestales de enero, hoy luce colores vibrantes y madera nueva.

En un hito que desafía los tiempos habituales de la burocracia, la comunidad de Villa Italia, en Penco, fue testigo de la inauguración del nuevo Jardín Infantil Florcita Silvestre y la Sede Social Villa Italia, reconstruidos íntegramente en menos de sesenta días.

El Jardín “Florcita Silvestre” no es solo un edificio; es el lugar donde ocho niños y niñas, desde los seis meses hasta los cinco años, recuperan su espacio de protección y dignidad. Para Cindy Ramírez, encargada del recinto, el retorno tiene una carga emocional profunda: “Volver acá después de este periodo tan triste es emocionante. Este jardín es un lugar seguro y con todo el amor que necesitan”.

La nueva estructura cuenta con estándares de alta calidad, asegurando que los párvulos del sector no solo reciban educación, sino alimentación y un entorno diseñado para su bienestar integral.

El motor de la comunidad

A solo pasos del jardín, la Sede Social Villa Italia vuelve a erigirse como el epicentro de la vida vecinal. Con 25 años de historia y cerca de 200 miembros (en su mayoría adultos mayores), este espacio es vital para el desarrollo de talleres laborales y el fortalecimiento de lazos familiares.

Marta Vera, presidenta de la comunidad, resumió el sentir de sus vecinos conmovida: “No se les escapó ningún detalle. Todo esto nos ha dado una gran cuota de esperanza y fortaleza”.

Esta reconstrucción definitiva fue posible gracias a la campaña “Desafío Levantemos el Sur” y un plan de inversión social de US$1 millón impulsado por Walmart Chile junto a su fundación.

Nicolás Birrell, presidente de Desafío Levantemos Chile, destacó la importancia de la agilidad en la catástrofe: “Llegar rápido es llegar dos veces. La colaboración público-privada es la herramienta correcta para devolver la dignidad”. Por su parte, Daniela Riutort, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Walmart Chile, reafirmó el compromiso a largo plazo de la compañía con la zona: “Llegamos para quedarnos”.

Una reactivación con sello local

La ceremonia de inauguración fue, en sí misma, una muestra de resiliencia. El catering estuvo a cargo de Milagros Arias, una emprendedora que perdió su fuente de trabajo en el fuego y se puso en pie gracias al crowdfunding social.

Asimismo, la música la puso la banda folclórica local, quienes estrenaron instrumentos nuevos tras haber perdido los suyos en el siniestro.

Autoridades locales como el alcalde Rodrigo Vera y el gobernador Sergio Giacaman coincidieron en que esta entrega es una señal concreta de que la reconstrucción en el Biobío avanza con un sentido de urgencia real, poniendo siempre a las personas en el centro de la acción.