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Lo Barnechea albergará corrida con tres distancias y música en vivo: esta fecha comenzarán las inscripciones

El Rock ‘n’ Roll Running Series tendrá su tercera edición en la zona oriente de la capital.

Carlos Madariaga

Lo Barnechea albergará corrida con tres distancias y música en vivo: esta fecha comenzarán las inscripciones

Lo Barnechea albergará corrida con tres distancias y música en vivo: esta fecha comenzarán las inscripciones / Rock ‘n’ Roll Running Series

En la oferta de opciones de competencias de running en Santiago, se ha anunciado el desarrollo de una nueva instancia, la cual marca el regreso de una franquicia a suelo nacional.

Se trata del Rock ‘n’ Roll Running Series, el cual tendrá su tercera edición en Santiago, habiéndose disputado por última vez en 2020.

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En un concepto que combina deporte, entretenimiento y música en vivo, el evento se trasladará a Lo Barnechea para la carrera que quedó agendada para el 17 de octubre, con distancia sde 5, 10 y 21 kilómetros.

“El Rock ‘n’ Roll Running Series, la franquicia más antigua del mundo del running y reconocida por la experiencia icónica que se vive en ciudades como Las Vegas, regresa a Chile con un alto estándar internacional. Lo Barnechea será el escenario para vivir una experiencia única, donde el running, la música y la energía del evento se combinan en un entorno privilegiado para un evento de clase mundial”, señaló Catalina Escudero, de World Centric Group, productora que opera el evento.

Las inscripciones generales para esta nueva competencia se abrirán el martes 21 de abril. Para más información, está habilitado el sitio web oficial de la carrera.

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