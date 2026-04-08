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Garin roza el batacazo ante el 3 del mundo: Zverev logra épica remontada y elimina al chileno en Montecarlo

El tenista nacional estuvo muy cerca de derrotar al alemán, pero no pudo abrochar el partido en el último set.

Daniel Ramírez

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Getty Images / Mateo Villalba

Este miércoles, Cristian Garin rozó el batacazo en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo enfrentando a Alexander Zverev, actual 3 del mundo. El chileno estuvo muy cerca de eliminar al alemán, pero terminó sufriendo una dolorosa remontada.

El tenista nacional, 109 del ranking ATP, sorprendió de entrada y con total autoridad se llevó el primer set por 6-4. Tras este golpe inicial de Garin, el germano logró reponerse en la segunda manga, donde se impuso por 6-4.

Todo se definió en el tercer set, donde “Gago” llegó a estar 5-2 arriba. Lamentablemente, el ariqueño no pudo abrochar el partido estando a solo un juego del triunfo y terminó cayendo por 5-7.

En definitiva, Alexander Zverev derrotó a Cristian Garin por parciales de 4-6, 6-4 y 7-5, en dos horas y 50 minutos de juego.

De esta manera, el número 3 del planeta avanzó a los octavos de final del torneo, donde se medirá contra el belga Zizou Bergs. Por su parte, el chileno se despide de Montecarlo dejando buenas sensaciones tras haber superado la qualy y la primera ronda del cuadro principal.

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