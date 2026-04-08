Llegó este año a Colo Colo y sueña con quedarse: “Me gustaría que me compren, pero dejándole algo a la institución que me formó” / Daniel Pino/UnoNoticias

Uno de los buenos valores que encontró Colo Colo en torno a su mercado de fichajes veraniegos es Álvaro Madrid.

El volante fue uno de los últimos futbolistas en llegar al “Cacique” y poco a poco ha ido mostrando su valor, convietiendo tres goles en sus últimos partidos con el cuadro albo.

“Este mes y medio ha sido super bueno, me he sentido cómodo en el buen sentido. Muchos cercanos son colocolinos y me han hecho sentir lo contentos que están conmigo”, reconoció Álvaro Madrid en diálogo con el sitio web oficial del elenco popular, junto con diferenciar la presión que sentía en Everton con la que vive en Colo Colo.

“No nos vamos a mentir, es diferente la repercusión y la exposición que tenemos acá, pero allá tenía un rol importante y me lo tomaba de la misma forma que acá. Llegué en un momento de madurez. A veces uno comete el error de pensar en lo que viene en diciembre y no tiene que ser así, hay que ponerse objetivos en el corto plazo”, dijo quien llegó en calidad de préstamo, esperanzado en mantenerse en el “Cacique” más allá de diciembre.

“Obviamente, quiero que me vaya bien acá y terminar el vínculo con Everton de buena manera, obviamente dejándole algo al club. Si me va bien este año, conlleva que se efectúe la compra. Me gustaría que me compren, pero dejándole algo a la institución que me formó, que me vio nacer y que todos saben la historia que tengo allí”, confidenció Álvaro Madrid, confiado en tener éxitos con el cuadro albo.

“Mi meta es salir campeón, es un sueño de chico también. Fui campeón con Everton en la B, pero hacerlo a nivel nacional sigue siendo un sueño. Es el mismo sueño que tenemos todos”, cerró el mediocampista de 31 años.