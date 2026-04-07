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“¿Chapa de candidato? No hay que poner la carreta delante de los bueyes... No nos podemos desviar”

Aníbal Mosa dejó un contundente mensaje por el buen presente que vive Colo Colo en el torneo local.

Daniel Ramírez

“¿Chapa de candidato? No hay que poner la carreta delante de los bueyes... No nos podemos desviar”

“¿Chapa de candidato? No hay que poner la carreta delante de los bueyes... No nos podemos desviar” / Daniel Pino/UnoNoticias

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se pronunció este martes y abordó el positivo presente que vive Colo Colo como puntero exclusivo del Campeonato Nacional 2026.

“Es un buen momento, hemos trabajado para eso, somos líderes del torneo, pero no hemos ganado aún. Estamos recién en la octava fecha. Tenemos que seguir concentrados y no perder el foco”, señaló el mandamás del “Cacique”.

Sin embargo, el empresario evitó ponerle la “chapa” a su equipo como candidato al título. “¿Chapa de candidato? No, no. No hay que poner la carreta delante de los bueyes. Acá lo más importante es el próximo compromiso que tendremos contra Palestino", sostuvo.

“Tenemos que ir partido a partido. No le hemos ganado a nadie y si queremos llegar al objetivo final no nos podemos desviar”, agregó.

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“Yo soy muy autocrítico de mi gestión”

Respecto a su actual gestión como presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa comentó: “Yo soy muy autocrítico de mi gestión; sé que se han cometido errores, pero también hay aciertos”.

“Tenemos una institución que está sana, que ha sacado buenos números en lo financiero, que tiene una cantera muy importante, con chicos que han debutado y con un técnico que le da despacio a esos jugadores", agregó.

Por último, el dirigente se mostró tranquilo de cara a la junta anual de accionistas de Blanco y Negro, el próximo 29 de abril, en donde se decidirá si Mosa sigue al mando de Colo Colo o habrá nuevo presidente.

“Estoy sumamente tranquilo. Lo más importante para mí hoy día es que el equipo esté fuerte, cohesionado y que la institución represente a los diez millones de colocolinos. Ya veremos lo que pase el 29 de abril″, concluyó el timonel albo.

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