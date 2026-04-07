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Se eleva la tensión en Irán: Rusia y China vetan resolución de la ONU por crisis en el estrecho de Ormuz

El texto impulsado por países árabes buscaba proteger la navegación comercial y frenar ataques a buques, en medio de advertencias de EE.UU. sobre un posible escenario catastrófico.

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El texto, presentado por Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Catar, alentaba a “coordinar medidas de carácter defensivo y proporcionales a las circunstancias”, incluidas escoltas a embarcaciones mercantes y comerciales, y pedía a Irán que cesara los ataques contra buques mercantes.

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Sin embargo, China y Rusia, miembros permanentes del Consejo con derecho a veto, votaron este martes en contra de la resolución, que tuvo once votos a favor y dos abstenciones.

Por el estrecho de Ormuz transita aproximadamente el 20 por ciento del petróleo mundial, lo que convierte a esta ruta marítima en una arteria clave para el comercio energético global y explica la creciente preocupación internacional ante cualquier amenaza a la libertad de navegación.

Estados Unidos e Israel lanzaron hace más de un mes una ofensiva contra Irán. Hoy, martes, termina el ultimátum que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a Irán para abrir el estrecho de Ormuz y aseguró que de lo contrario esta noche podría “morir toda una civilización, para no volver jamás”.

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