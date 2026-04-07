Tasas hipotecarias caen a su menor nivel desde 2021 y consolidan tendencia a la baja
El promedio mensual alcanzó 4,06%, completando tres meses consecutivos de descensos.
Al cierre de marzo, las tasas de interés de los créditos hipotecarios continuaron mostrando una tendencia a la baja y alcanzaron su menor nivel en poco más de cuatro años.
De acuerdo al Banco Central, el promedio para préstamos destinados a comprar una vivienda, a más de 3 años y en UF, se ubicó en 4,06%, marcando su punto más bajo desde diciembre de 2021 (4%), según consignó La Tercera.
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Con ello, el costo de endeudamiento acumula tres meses consecutivos de descensos. En términos semanales, la tasa llegó a 4,04%, también en mínimos desde la semana del 23 de diciembre de 2021 (3,98%).
Esta medición anotó tres semanas seguidas a la baja, junto con registrar un nuevo menor nivel desde hace un poco más de cuatro años, luego del 4,07% de la semana del 16 de marzo pasado.
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