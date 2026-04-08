Una situación de emergencia se registra la tarde de este miércoles en la comuna de Paine, específicamente en el sector de Champa, en la región Metropolitana, donde un incendio afecta a un restaurante.

De acuerdo a las primeras informaciones, el siniestro, que afecta al inmueble en la intersección de Darío Pavez con Las Acacias, obligó a activar una primera alarma de incendio debido al riesgo de propagación hacia inmuebles cercanos.

Hasta el lugar concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Paine, quienes trabajan intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se extienda.

Por ahora, la situación se mantiene en desarrollo y se ha llamado a la comunidad a extremar precauciones en el sector mientras continúan las labores de emergencia.