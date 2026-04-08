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VIDEO. Impactante registro de las llamas: incendio consume restaurante y amenaza con expandirse a casas en Paine

El fuego se desató en el sector de Champa y obligó un amplio despliegue de Bomberos ante el peligro para inmuebles colindantes.

Nelson Quiroz

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Una situación de emergencia se registra la tarde de este miércoles en la comuna de Paine, específicamente en el sector de Champa, en la región Metropolitana, donde un incendio afecta a un restaurante.

De acuerdo a las primeras informaciones, el siniestro, que afecta al inmueble en la intersección de Darío Pavez con Las Acacias, obligó a activar una primera alarma de incendio debido al riesgo de propagación hacia inmuebles cercanos.

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Hasta el lugar concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Paine, quienes trabajan intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se extienda.

Por ahora, la situación se mantiene en desarrollo y se ha llamado a la comunidad a extremar precauciones en el sector mientras continúan las labores de emergencia.

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