Momentos de alta tensión se vivieron la tarde de este miércoles en la Universidad de Antofagasta, luego de que un sujeto fuera visto exhibiendo un arma de fuego desde un vehículo al interior del campus Coloso, lo que desató un amplio operativo policial y la evacuación de estudiantes y funcionarios.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, donde se observa a un individuo al interior de un automóvil blanco mostrando lo que aparenta ser un arma por la ventana.

UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA Ampliar

La situación generó pánico entre la comunidad universitaria, activando de inmediato los protocolos de emergencia del recinto educativo.

A eso de las 15:50 horas, la casa de estudios instruyó la evacuación total del campus como medida preventiva, mientras personal de Carabineros, incluyendo unidades especializadas, se desplegó en el lugar para controlar la situación.

Según información preliminar, dos personas fueron detenidas en el procedimiento, quienes estarían vinculadas al vehículo involucrado, aunque aún no se confirma si el arma era real ni su tipo.

El episodio ocurre en medio de crecientes alertas por hechos de violencia en espacios educativos del norte del país, lo que ha encendido las alarmas entre autoridades y comunidades académicas. Mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido, el caso se mantiene en desarrollo y no se descartan nuevas medidas de seguridad en el recinto.