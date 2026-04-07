Vidente que adelantó triunfo de José Antonio Kast lanza nueva predicción que preocupa: “Habrá un momento en que...”

El conocido vidente chileno Álvaro Santi volvió a adentrarse en materia política y se la jugó con una nueva predicción para el gobierno de José Antonio Kast.

De hecho, antes de que se realizara la segunda vuelta presidencial, el mismo nombre había adelantado que el entonces candidato se iba a imponer en las urnas. Sostuvo la idea por meses.

Hoy, con Kast ya instalado en La Moneda para el periodo 2026-2030, el tarotista habló del futuro de su administración y el anuncio no ha pasado desapercibido.

La nueva intervención de Santi ocurrió en el programa Qué buen tarot, donde respondió a una pregunta directa sobre el futuro del actual mandatario: si terminará o no su gobierno con normalidad.

“Yo veo que termina, pero va a haber un momento en que va a parecer que no”, afirmó.

Durante la lectura profundizó un poco más: "Va a ser complicado. Este es el proyecto, estas son las propuestas, esto es lo que hay que llevar a cabo... y el libro está cerrado”, dijo, en una frase que dio pie a múltiples interpretaciones sobre trabas, promesas pendientes y conflictos.

Luego, intentó explicar el origen de ese escenario y fue todavía más explícito. Según planteó, “hay mucha cosa que queda ahí archivada, guardada, esperando”, lo que terminaría generando una crisis.

“Es un problema político, social, con las promesas que están ahí y que toman tiempo”, sumó el psíquico. De todas formas, aclaró que “se ve mucha astucia” en la administración para sortear todo. “Sabe cómo hacer lo que hace... tiene una capacidad, es un buen comunicador”, mencionó sobre Kast.